У железной дороги на Донбассе нашли реактивный двигатель к гранатомету
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сотрудники СБУ и Нацполиции совместно с военнослужащими ВСУ обнаружили в Донецкой области четыри тайника с военным вооружением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Из схрона, который был оборудован вблизи железнодорожных путей в Ясиноватском районе, силовики изъяли одиннадцать коробов с патронами калибра 30 мм к пушке БМП-2, три выстрела для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, реактивный двигатель к гранатомету СПГ и фрагмент топографической карты местности" - говорится в сообщении СБУ об одном из обнаруженных тайников.
В свою очередь, в городе Зализное было обнаружено почти четыре килограмма тротиловых шашек, десять гранат Ф-1 и восемь запалов к ним, четыре двигателя к выстрелам гранатомета РПГ-7 и сто шестьдесят патронов калибра 7,62 мм.
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"Еще из одного схрона, обустроенного в заброшенном здании в Торецке, оперативники спецслужбы изъяли сто восемьдесят снарядов калибра 30 мм, пятнадцать гранат Ф-1 и более тысячи патронов различного калибра", - добавили в спецслужбе.
"В поселке Пивденное сотрудники СБУ обнаружили в квартире местного жителя более шестидесяти патронов калибра 12,7 мм" - резюмируют в пресс-центре СБУ.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как ранее сообщало УНН, СБУ изъяли 5 тонн вооружения из схрона в Луганской области.
До этого, 5 ноября, был взят под стражу жителя Луганской области, у которого изъяли внушительный арсенал боеприпасов.