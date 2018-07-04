У Мелітополі вулична бійка перейшла в стрілянину: загинув студент

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У місті Мелітополь у Запорізькій області правоохоронці оперативно розкрили вбивство 19-річного студента. Про це повідомила прес-служба Національної поліції області, передає УНН.

“Працівники кримінальної поліції та слідчі затримали підозрюваного у вбивстві 19-річного хлопця, який навчався в одному з вищих навчальних закладів Мелітополя. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, 4 липня близько 02:30 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із будинків на проспекті Богдана Хмельницького в місті Мелітополь поранений чоловік. На місце події була направлена “швидка допомога” та наряд поліції.

Встановлено, що вночі під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт та бійка, в ході якої один із них вистрілив з саморобного вогнепального пристрою.

З вогнепальним пораненням в області черевної порожнини мешканця Веселівського району 1998 року народження, студента одного із вузів Мелітополя, доставили до місцевої лікарні, в якій він від отриманих травм помер. По гарячих слідах працівники кримінальної поліції та слідчі Мелітопольського відділу поліції встановили особу та розшукали підозрюваного. Ним виявися мешканець Мелітополя 1984 року народження.

Поліцейські вилучили речові докази та знаряддя злочину, які направлені на проведення експертизи. На сьогодні фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, 4 липня серед дня у Києві у житловому масиві Теремки сталось вбивство літньої жінки.

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