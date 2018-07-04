У Києві у ліфті жорстоко вбили літню жінку

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Поліція Києва розслідує обставини вбивства жінки у ліфті столичної багатоповерхівки у районі Теремки. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН

“Правоохоронці ретельно оглянули місце злочину та поспілкувалися з мешканцями будинку, а також можливими свідками. Встановлено, що потерпіла — це пенсіонерка, жителька цієї багатоповерхівки. На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого та тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж та зламаний молоток”, — розповів начальник Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Олег Волошин.

Як зазначається, тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявили жителі будинку та відразу зателефонували по спецлінії 102. Неподалік від місця події правоохоронці виявили ніж та частини молотка.

До органів столичної поліції надійшло повідомлення, що в кабіні ліфта будинку, розташованого на проспекті Академіка Глушкова, виявлено труп невідомої жінки в крові. За вказаною адресою відразу виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, експерти та кінологи.

За даними прес-служби, остаточну причину смерті потерпілої буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. На даний час зусилля поліція з’ясовує всі обставини події і коло підозрюваних осіб, причетних до вчинення тяжкого злочину.

Крім того, Голосіївське управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Нагадаємо, 3 липня у Києві на вулиці Антоновича (вул.Велика Васильківська) сталася стрілянина, у результаті якої одна людина постраждала. Згодом жертва від отриманих поранень померла.

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