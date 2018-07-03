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Стрілянина у центрі Києва: особа потерпілого встановлена

Стрілянина у центрі Києва: особа потерпілого встановлена

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліція встановила особу потерпілого внаслідок стрілянини у центрі Києва. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав — зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно — від пістолета Макарова. Особа потерпілого встановлена, він — 1988 року народження. Він у тяжкому стані перебуває в лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Києві введений оперативний план щодо розшуку та затримання невідомого: із показів свідків встановлено, що чоловік — кавказької зовнішності, 30-35 років, одягнений у чорну куртку, при собі має вогнепальну зброю.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини і мотиви злочину.

Нагадаємо, стрілянина сталася сьогодні після обіду біля ресторану на вулиці Великій Васильківській: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.

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