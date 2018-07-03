У центрі Києва з вогнепальної зброї поранили чоловіка

“Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Йому надають необхідну медичну допомогу. Зловмисник із місця події втік”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася біля ресторану на вулиці Антоновича: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.

Нагадаємо, на стадіоні у місті Вишневе у Київській області невідомий влаштував стрілянину.