У центрі Києва з вогнепальної зброї поранили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Сьогодні вдень у центрі Києва невідомий поранив з вогнепальної зброї чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Йому надають необхідну медичну допомогу. Зловмисник із місця події втік”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подія сталася біля ресторану на вулиці Антоновича: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.
Нагадаємо, на стадіоні у місті Вишневе у Київській області невідомий влаштував стрілянину.