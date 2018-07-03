В центре Киева из огнестрельного оружия ранили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня днем в центре Киева неизвестный ранил из огнестрельного оружия мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел возле ресторана на улице Антоновича: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.
Напомним, на стадионе в городе Вишневое в Киевской области неизвестный устроил стрельбу.