Під Києвом невідомий відкрив вогонь на стадіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На стадіоні у місті Вишневе у Київській області невідомий влаштував стрілянину. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Сьогодні на стадіоні у місті Вишневе, що під Києвом, невідома особа влаштувала стрілянину. Зараз на місці події працюють працівники Києво-Святошинського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
Правопорушника затримали. Наразі встановлюються всі обставини інциденту.
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Як повідомив журналіст Володимир Горковенко на своїй сторінці у Facebook, чоловік стріляв в дітей, які грали у футбол.
"... був п'яний. Аналіз показав 2,64 проміле алкоголю. Знайшли три гільзи. Стріляв з травмата. Одна дитина поранена в ногу. ... виявився помічником нардепа... Насправді, він виявився помічником "на громадських засадах". Але після цієї історії стане колишнім помічником. Нардеп Юлій Мамчур запевнив, що "ксіва" йому точно не допоможе", – написав Горковенко.
Додамо, раніше УНН вже повідомляв про стрілянину біля стадіону під Києвом. У патрульній поліції повідомили, що чоловік затриманий, відкрито кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у центрі міста Золотоноша Черкаської області затримано двох чоловіків, які вчинили стрілянину з вогнепальної зброї.