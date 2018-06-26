Под Киевом неизвестный открыл огонь на стадионе

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 24449 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 72119 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102729 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118180 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138522 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181996 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156951 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Актуальное
Под Киевом неизвестный открыл огонь на стадионе

Под Киевом неизвестный открыл огонь на стадионе

Киев  •  УНН

 • 14294 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. На стадионе в городе Вишневое в Киевской области неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Сегодня на стадионе в городе Вишневое под Киевом неизвестный устроил стрельбу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Как сообщил журналист Владимир Горковенко на своей странице в Facebook, мужчина стрелял в детей, которые играли в футбол.

"... был пьян. Анализ показал 2,64 промилле алкоголя. Нашли три гильзы. Стрелял из травмата. Один ребенок ранен в ногу. ... оказался помощником нардепа... На самом деле, он оказался помощником "на общественных началах". Но после этой истории станет бывшим помощником. Нардеп Юлий Мамчур заверил, что "ксива" ему точно не поможет", - написал Горковенко.

Добавим, ранее УНН уже сообщал о стрельбе возле стадиона под Киевом. В патрульной полиции сообщили, что мужчина задержан, открыто уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре города Золотоноша Черкасской области задержали двух мужчин, которые совершили стрельбу из огнестрельного оружия.

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