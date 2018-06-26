Под Киевом неизвестный открыл огонь на стадионе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. На стадионе в городе Вишневое в Киевской области неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Сегодня на стадионе в городе Вишневое под Киевом неизвестный устроил стрельбу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Правонарушитель задержан. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ингушетии произошла перестрелка в колледже, есть пострадавшие
Как сообщил журналист Владимир Горковенко на своей странице в Facebook, мужчина стрелял в детей, которые играли в футбол.
"... был пьян. Анализ показал 2,64 промилле алкоголя. Нашли три гильзы. Стрелял из травмата. Один ребенок ранен в ногу. ... оказался помощником нардепа... На самом деле, он оказался помощником "на общественных началах". Но после этой истории станет бывшим помощником. Нардеп Юлий Мамчур заверил, что "ксива" ему точно не поможет", - написал Горковенко.
Добавим, ранее УНН уже сообщал о стрельбе возле стадиона под Киевом. В патрульной полиции сообщили, что мужчина задержан, открыто уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в центре города Золотоноша Черкасской области задержали двух мужчин, которые совершили стрельбу из огнестрельного оружия.