Під Києвом з травматичної зброї поранено підлітка (уточнено)

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У місті Вишневе Київської області з травматичної зброї поранено підлітка. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.

“Сьогодні близько опівдні у Вишневому (уточнено - ред.) нетверезий чоловік спричинив дотичне поранення із пристрою для відстрілу гумових куль неповнолітньому хлопцеві, якого госпіталізовано”, — сказали у поліції.

Також зазначили, що інцидент стався біля місцевого стадіону. Чоловіка затримано, відкрито кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що винуватцем є помічник народного депутат Юлія Мамчура. Водночас у поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Як повідомляв УНН, у Миргороді неповнолітній із пневматичного пістолета стріляв по магазину.

Уточнено назву міста: як повідомили правоохоронці, йдеться не про Вишгород, а про Вишневе.

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