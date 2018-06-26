Під Києвом з травматичної зброї поранено підлітка (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У місті Вишневе Київської області з травматичної зброї поранено підлітка. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.
“Сьогодні близько опівдні у Вишневому (уточнено - ред.) нетверезий чоловік спричинив дотичне поранення із пристрою для відстрілу гумових куль неповнолітньому хлопцеві, якого госпіталізовано”, — сказали у поліції.
Також зазначили, що інцидент стався біля місцевого стадіону. Чоловіка затримано, відкрито кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що винуватцем є помічник народного депутат Юлія Мамчура. Водночас у поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.
Як повідомляв УНН, у Миргороді неповнолітній із пневматичного пістолета стріляв по магазину.
Уточнено назву міста: як повідомили правоохоронці, йдеться не про Вишгород, а про Вишневе.