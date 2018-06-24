У Миргороді неповнолітній із пневматичного пістолета стріляв по магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Неповнолітній юнак у Миргороді стріляв по вікнах магазину із пневматичної зброї. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"З повідомленням про пошкодження вітринного скла в будівельному магазині до поліції Миргорода звернувся 44-річний власник приміщення. Чоловік повідомив, що невідомий підліток вдень, біля приміщення магазину "Будівельник" здійснює постріли з пістолету", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські сектору реагувань патрульної поліції затримали порушника та доставили до Миргородського відділу для з'ясування обставин.
"17-річний місцевий юнак зізнався, що стріляв з власного пневматичного пістолета "ПМ", але причину своєї зухвалої поведінки пояснити відмовився. Зброя вилучена", – зазначили в поліції.
Стосовно правопорушника склали адмінпротокол за статтею 174 (стрільба з пневматичної зброї в населеному пункті та в не відведених для цього місцях) КУпАП.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та бойових припасів.
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