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В Миргороде несовершеннолетний с пневматического пистолета стрелял по магазину

В Миргороде несовершеннолетний с пневматического пистолета стрелял по магазину

Киев  •  УНН

 • 19679 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Несовершеннолетний юноша в Миргороде стрелял по окнам магазина из пневматического оружия. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"С сообщением о повреждении витринного стекла в строительном магазине в полицию Миргорода обратился 44-летний владелец помещения. Мужчина сообщил, что неизвестный подросток днем, возле здания магазина "Строитель" осуществляет выстрелы из пистолета", - говорится в сообщении.

Полицейские сектора реагированию патрульной полиции задержали нарушителя и доставили в Миргородский отдел для выяснения обстоятельств.

"17-летний местный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета "ПМ", но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался. Оружие изъято", - отметили в полиции.

Относительно правонарушителя составили админпротокол по статье 174 (стрельба из пневматического оружия в населенном пункте и в не самом отведенных для этого местах) КУоАП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и боеприпасов.

Напомним, в Глухове бывший военный бросил боевую гранату в жилой дом. Так он решил отомстить жителю этого дома, с которым у него возник конфликт.

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