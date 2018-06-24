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На Сумщині колишній військовий кинув у житловий будинок бойову гранату

Київ • УНН

 • 11379 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Поліція затримала колишнього військового, який кинув бойову гранату в житловий будинок у Глухові. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.

"Подія сталася вчора в Глухові. О 22:20 на лінію "102" надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в їх двоповерховому будинку стався вибух. На місце події виїхали керівництво ГУНП області, відділу поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вибух стався через розрив бойової фугасної гранати. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Значних пошкоджень зазнали лише вхідні двері, стіни та вікна.

"Мешканці житлового мікрорайону, а більшість з них люди похилого віку, були налякані. Вибух був настільки потужний, що в одній з квартир будинку впала літня жінка, а в сусідньому будинку зі столу звалилася лампа. Фахівці-вибухотехніки стверджують, якщо б в цей час в під'їзді перебувала людина, шансів вижити в неї не було, адже зона враження від вибуху такої гранати сягає до 35 метрів", – уточнили в поліції.

З'ясувалося, що між трьома колишніми військовослужбовцями, які винаймали квартиру в сусідньому будинку, та мешканцями будинку, у якому стався вибух, виник конфлікт.

"Поліцейські вирішили з ними поспілкуватися. Всі троє перебували у стані алкогольного сп'яніння. В їх квартирі була знайдена граната та пристрій для куріння марихуани. Було встановлено, що граната, знайдена в квартирі, і уламки тієї, яка вибухнула в будинку, мають одне і те саме маркування. Для дачі пояснень чоловіків доставили до відділу поліції. У скоєному вони зізнались. Під час невідкладних слідчих дій, було встановлено, що гранату в будинок кинув один з них. Це була помста чоловіку, що там мешкав, за зауваження на його адресу і словесний конфлікт, який надалі виник між ними", – зазначили у ГУНП.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 296 ч. 4 КК України (хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, чи іншого предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та 263 ч. 1 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Він затриманий в прядку ст.208 КПК України.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, на Сумщині арештували зловмисника, який кинув гранату у натовп відвідувачів нічного клубу. 

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