В Сумской области бывший военный бросил в жилой дом боевую гранату

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 9154 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 49126 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 100749 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108654 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 123812 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142184 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146207 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 186392 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157150 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143209 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 90416 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 103831 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 114892 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 89881 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 64496 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 164483 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 198498 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 205658 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 215761 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 272368 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 26025 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 186392 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 116166 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 119762 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 121271 просмотра
Актуальное
В Сумской области бывший военный бросил в жилой дом боевую гранату

В Сумской области бывший военный бросил в жилой дом боевую гранату

Киев  •  УНН

 • 11379 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Полиция задержала бывшего военного, который бросил боевую гранату в жилой дом в Глухове. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"Происшествие случилось вчера в Глухове. В 22:20 на линию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в их двухэтажном доме произошел взрыв. На место происшествия выехали руководство ГУНП области, отдела полиции, взрывотехническая и кинологическая службы", - говорится в сообщении.

Установлено, что взрыв произошел из-за разрыва боевой фугасной гранаты. Никто из жильцов дома не пострадал. Значительные повреждения получили только входные двери, стены и окна.

"Жители жилого микрорайона, а большинство из них пожилые люди, были напуганы. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола упала лампа. Специалисты-взрывотехники утверждают, если бы в это время в подъезде находился человек, шансов выжить у нее не было, ведь зона поражения от взрыва такой гранаты достигает 35 метров", - уточнили в полиции.

Выяснилось, что между тремя бывшими военнослужащими, которые снимали квартиру в соседнем доме, и жильцами дома, в котором произошел взрыв, возник конфликт.

"Полицейские решили с ними пообщаться. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире была найдена граната и устройство для курения марихуаны. Было установлено, что граната, найденная в квартире, и обломки той, которая взорвалась в доме, имеют одну и ту же маркировку. Для дачи объяснений мужчин доставили в отдел полиции. В содеянном они сознались. Во время неотложных следственных действий было установлено, что гранату в дом бросил один из них. Это была месть мужчине, который там жил, за замечания в его адрес и словесный конфликт, который в дальнейшем возник между ними", - отметили в ГУНП.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК Украины (хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и 263 ч. 1 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Он задержан в прялку ст.208 УПК Украины.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Сумской арестовали злоумышленника, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы