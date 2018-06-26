Под Киевом из травматического оружия ранен подросток (уточнено)

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. В городе Вишневое Киевской области из травматического оружия ранен подростка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"Сегодня около полудня в Вишневом (уточнено - ред.) нетрезвый мужчина вызвал касательное ранение с устройства для отстрела резиновых пуль несовершеннолетнему парню, который госпитализирован", - сказали в полиции.

Также отметили, что инцидент произошел возле местного стадиона. Мужчина задержан, открыто уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что виновником является помощник народного депутата Юлия Мамчура. В то же время в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Как сообщал УНН, в Миргороде несовершеннолетний из пневматического пистолета стрелял по магазину.

Уточнение название города: как сообщили правоохранители, речь идет не о Вышгороде, а о Вишневом.

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