В Інгушетії сталася стрілянина в коледжі, є постраждалі

"У коледжі відбулася стрілянина, двоє молодих людей, за попередньою інформацією, 17 і 18 років, влаштували стрілянину. Обидва поранені, з незначними травмами доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.



У той же час, інше джерело зазначає, що інцидент стався близько Інгушської політехнічного коледжу по вулиці Південна. За його даними, невідомі під'їхали до коледжу на трьох машинах і обстріляли молодих людей. Оголошено план "Перехоплення".



Нагадаємо, сьогодні в центрі міста Золотоноша Черкаської області затримали двох чоловіків, які вчинили стрілянину з вогнепальної зброї. Чоловіків доставили в поліцію для надання свідчень. Ними виявилися раніше судимі 30-річний житель Кіровоградської області та 39-річний житель Золотоніського району. У чоловіків поліцейські вилучили пістолет "Глок", автомат Калашникова і патрони.



