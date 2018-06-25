У центрі Золотоноші двоє чоловіків вчинили стрілянину

"До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про двох невідомих чоловіків, які вживають алкогольні напої неподалік центра міста та стріляють з пістолета", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, інформація про подію підтвердилась - на місці події правоохоронці затримали двох чоловіків, в руках одного з них був пістолет "Глок" споряджений трьома патронами. Чоловіків доставили до поліції для дачі показів. Ними виявилися раніше судимі, 30-річний житель Кіровоградської області та 39-річний житель Золотоніського району. У чоловіків поліцейські вилучили пістолет "Глок", автомат Калашникова та набої.



На даний час речові докази по справі вилучено. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



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