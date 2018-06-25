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У центрі Золотоноші двоє чоловіків вчинили стрілянину

У центрі Золотоноші двоє чоловіків вчинили стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У центрі міста Золотоноша Черкаської області затримано двох чоловіків, які вчинили стрілянину з вогнепальної зброї. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Черкаській області, передає УНН.

"До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про двох невідомих чоловіків, які вживають алкогольні напої неподалік центра міста та стріляють з пістолета", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація про подію підтвердилась - на місці події правоохоронці затримали двох чоловіків, в руках одного з них був пістолет "Глок" споряджений трьома патронами. Чоловіків доставили до поліції для дачі показів. Ними виявилися раніше судимі, 30-річний житель Кіровоградської області та 39-річний житель Золотоніського району. У чоловіків поліцейські вилучили пістолет "Глок", автомат Калашникова та набої.

На даний час речові докази по справі вилучено. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного — поранив.

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