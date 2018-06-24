У Києві власник кафе відкрив стрілянину: є загиблий

Стрільця затримали.

“З місця події вилучили пістолет Макарова та стріляні гільзи. Повідомлення про стрілянину на Оболонській Набережній надійшло близько півночі. Коли поліцейські прибули на місце події, з’ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного — поранив (його із вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, де надають медичну допомогу)”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцю загрожує до до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.