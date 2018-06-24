В Киеве владелец кафе открыл стрельбу: есть погибший

Стрелка задержали.

“С места происшествия изъяли пистолет Макарова и стреляные гильзы. Сообщение о стрельбе на Оболонской Набережной поступило около полуночи. Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного — ранил (его с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь)”, — указано в сообщении правоохранителей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.