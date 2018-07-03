Стрельба в центре Киева: личность потерпевшего установлена
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция установила личность пострадавшего в результате стрельбы в центре Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова. Личность потерпевшего установлена, он - 1988 года рождения. Он в тяжелом состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного: со свидетельских показаний установлено, что мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, стрельба произошла сегодня после обеда возле ресторана на улице Большой Васильковской: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.