Чоловік, у якого стріляли в центрі Києва, помер

“До чергової частини столичної поліції надійшла інформація про смерть потерпілого. Слідчими розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, поліція встановила особу потерпілого внаслідок стрілянини у центрі Києва.

Нагадаємо, стрілянина сталася сьогодні після обіду біля ресторану на вулиці Великій Васильківській: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.