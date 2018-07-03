Мужчина, в которого стреляли в центре Киева, умер

"В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего. Следователями расследуется уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция установила личность потерпевшего в результате стрельбы в центре Киева.

Напомним, стрельба произошла сегодня после обеда возле ресторана на улице Большой Васильковской: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.