В Киеве в лифте жестоко убили пожилую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Полиция Киева расследует обстоятельства убийства женщины в лифте столичной многоэтажки в районе Теремки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Правоохранители тщательно осмотрели место преступления и пообщались с жителями дома, а также возможными свидетелями. Установлено, что потерпевшая — это пенсионерка, жительница этой многоэтажки. На теле женщины эксперты обнаружили многочисленные травмы, характерные для действия острого и тупого предмета. С места происшествия полицейские изъяли нож и сломанный молоток”, - рассказал начальник Голосеевского УП ГУНП в г.Киеве Олег Волошин.
Как отмечается, тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружили жители дома и сразу позвонили по спецлинии 102. Неподалеку от места происшествия правоохранители обнаружили нож и части молотка.
В органы столичной полиции поступило сообщение, что в кабине лифта дома, расположенного на проспекте Академика Глушкова, обнаружен труп неизвестной женщины в крови. По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, эксперты и кинологи.
По данным пресс-службы, окончательную причину смерти потерпевшей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время усилия полиция выясняет все обстоятельства происшествия и круг подозреваемых лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.
Кроме того, Голосеевское управление полиции открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, 3 июля в Киеве на улице Антоновича (ул.Большая Васильковская) произошла стрельба, в результате которой один человек пострадал. Впоследствии жертва от полученных ранений скончалась.