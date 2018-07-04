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В Мелитополе уличная драка переросла в стрельбу: погиб студент

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В городе Мелитополь в Запорожской области правоохранители оперативно раскрыли убийство 19-летнего студента. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области, передает УНН.

“Работники криминальной полиции и следователи задержали подозреваемого в убийстве 19-летнего парня, который учился в одном из высших учебных заведений Мелитополя. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, 4 июля около 2:30 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого в городе Мелитополь ранен человек. На место происшествия была направлена ​​"скорая помощь" и наряд полиции.

Установлено, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник спор и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства.

С огнестрельным ранением в области брюшной полости жителя Веселовского района 1998 года рождения, студента одного из вузов Мелитополя, доставили в местную больницу, где он от полученных травм скончался. По горячим следам сотрудники криминальной полиции и следователи Мелитопольского отдела полиции установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался житель Мелитополя 1984 года рождения.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и орудия преступления, направленные на проведение экспертизы. Сегодня фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, 4 июля среди дня в Киеве в жилом массиве Теремки произошло убийство пожилой женщины.

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