В Мелитополе уличная драка переросла в стрельбу: погиб студент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В городе Мелитополь в Запорожской области правоохранители оперативно раскрыли убийство 19-летнего студента. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области, передает УНН.
“Работники криминальной полиции и следователи задержали подозреваемого в убийстве 19-летнего парня, который учился в одном из высших учебных заведений Мелитополя. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, 4 июля около 2:30 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого в городе Мелитополь ранен человек. На место происшествия была направлена "скорая помощь" и наряд полиции.
Установлено, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник спор и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства.
С огнестрельным ранением в области брюшной полости жителя Веселовского района 1998 года рождения, студента одного из вузов Мелитополя, доставили в местную больницу, где он от полученных травм скончался. По горячим следам сотрудники криминальной полиции и следователи Мелитопольского отдела полиции установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался житель Мелитополя 1984 года рождения.
Полицейские изъяли вещественные доказательства и орудия преступления, направленные на проведение экспертизы. Сегодня фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, 4 июля среди дня в Киеве в жилом массиве Теремки произошло убийство пожилой женщины.