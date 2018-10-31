У Києві поліція затримала ініціатора бійки зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці затримали підозрюваного у побитті двох киян та стрілянині в одного з них на Великій Васильківській. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України”, — йдеться у повідомленні.
30 жовтня суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді нічного (із 22.00 до 06.00) домашнього арешту.
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У столичній поліції нагадали, що подія сталася 27 жовтня біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва. Після вчинення правопорушення чоловік втік із місця події на іномарці. Ним виявився 36-річний уродженець Донецька.
Правоохоронці встановили, що на рахунку зловмисника це не перший кримінальний епізод. У січні 2017 року правопорушник у приміщенні Оболонського управління поліції спричинив тілесні ушкодження столичному патрульному.
Тоді зловмисник приїхав на допомогу своїй знайомій, яку патрульні поліцейські запідозрили у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. Після побиття правоохоронця він став фігурантом кримінального провадження, яке розслідували за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
У подальшому обвинувальний акт було скеровано до суду для прийняття відповідного процесуального рішення.
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Зазначимо, що Голосієво входить до трійки найбільш криміногенних районів Києва. При цьому столиця України, згідно з даними Numbeo, станом на середину 2018 року за рівнем злочинності поступається Львову.
Нагадаємо, 16 жовтня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки зі стріляниною на столичній Дарниці.