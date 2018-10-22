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Керченський стрілок спалив особисті речі перед нападом

Керченський стрілок спалив особисті речі перед нападом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Підозрюваний у масовому вбивстві у Керченському політехнічному коледжі в окупованому Криму Владислав Росляков перед нападом спалив свої особисті речі і закопав на пустирі сейф. Про це повідомляє "Пятый канал", передає УНН.

"Напередодні трагедії Владислав Росляков сховав сейф для зберігання зброї. На записі видно, як Росляков неквапливою ходою прямує до пустиря недалеко від свого будинку. У руках він тримає важкий ящик. В якийсь момент молодий чоловік переховується за кущами, а повертається вже з порожніми руками", - зазначає видання.

Також зазначається, що цей пустир Росляков використовував як полігон для стрільби.

"Там же згодом знайшли спалену біблію і його особисті речі. Ящик поки не знайдений, передбачається, що напередодні масового вбивства Росляков міг його закопати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", у той же день було перекваліфіковано на "вбивство".

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.

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