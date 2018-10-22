Керченський стрілок спалив особисті речі перед нападом

"Напередодні трагедії Владислав Росляков сховав сейф для зберігання зброї. На записі видно, як Росляков неквапливою ходою прямує до пустиря недалеко від свого будинку. У руках він тримає важкий ящик. В якийсь момент молодий чоловік переховується за кущами, а повертається вже з порожніми руками", - зазначає видання.

Також зазначається, що цей пустир Росляков використовував як полігон для стрільби.

"Там же згодом знайшли спалену біблію і його особисті речі. Ящик поки не знайдений, передбачається, що напередодні масового вбивства Росляков міг його закопати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб.

Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", у той же день було перекваліфіковано на "вбивство".

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.