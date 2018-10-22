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Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением

Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением

Киев  •  УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму Владислав Росляков перед нападением сжег свои личные вещи и закопал на пустыре сейф. Об этом сообщает "Пятый канал", передает УНН.

"Накануне трагедии Владислав Росляков спрятал сейф для хранения оружия. На записи видно, как Росляков неспешной походкой направляется к пустырю недалеко от своего дома. В руках он держит увесистый ящик. В какой-то момент молодой человек скрывается за кустами, а возвращается уже с пустыми руками", - отмечает издание.

Также указано, что этот пустырь Росляков использовал как полигон для стрельбы.

"Там же впоследствии нашли сожжённую библию и его личные вещи. Ящик пока не найден, предполагается, что накануне массового убийства Росляков мог его закопать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек.

Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".

Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.

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