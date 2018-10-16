Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину у Києві

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51227 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 93250 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 134712 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112738 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105301 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112426 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136155 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74872 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83285 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174145 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

24 березня, 10:49 • 53629 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 104075 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 81045 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 47445 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79223 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 134716 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136158 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174150 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514335 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1996 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22501 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23275 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31443 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58275 перегляди
Актуальне
Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину у Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину у Києві

Київ • УНН

 • 9738 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки зі стріляниною на столичній Дарниці. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.

“У понеділок, 15 жовтня, між двома компаніями на вулиці Тростянецькій виник конфлікт, у результаті якого один із правопорушників спричинив двом опонентам поранення, імовірно, з травматичної зброї. На момент приїзду правоохоронців на місце події перебували лише постраждалі, інших учасників інциденту вже не було”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КМДА назвали найбільш криміногенний район столиці

Сигнал про подію надійшов до чергової частини Дарницького управління поліції о 16:00. Повідомлялося, що біля розважальних закладів виникла масова бійка та один із учасників застосував зброю. За викликом відразу виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Поліцейські встановили, що між невстановленими особами виник спочатку словесний конфлікт, а потім розпочалася бійка, у ході якої поранення отримали двоє молодиків — 20-ти та 26-ти років. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

За їх словами, під час бійки один із чоловіків вихопив предмет, схожий на пістолет, та зробив кілька пострілів. Після цього всі учасники з місця втекли.

Під час огляду правоохоронці вилучили звідти п’ять набоїв до пристрою для відстрілу патронів травматичної дії. Крім того, поліцейські перевірили інформацію про замінування позашляховика, припаркованого поруч. На днищі поліцейські виявили закріплений GPS-навігатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рейтинг злочинності у світі: оцінили міста в Україні

Слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників конфлікту, а також причини та обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, вони вивчають записи із камер відеоспостереження та спілкуються зі свідками події для об’єктивного розслідування цієї події.

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві сталась бійка біля метро “Лісова”, яка переросла у стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина постраждала.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04