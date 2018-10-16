Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину у Києві

“У понеділок, 15 жовтня, між двома компаніями на вулиці Тростянецькій виник конфлікт, у результаті якого один із правопорушників спричинив двом опонентам поранення, імовірно, з травматичної зброї. На момент приїзду правоохоронців на місце події перебували лише постраждалі, інших учасників інциденту вже не було”, — йдеться у повідомленні.

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Сигнал про подію надійшов до чергової частини Дарницького управління поліції о 16:00. Повідомлялося, що біля розважальних закладів виникла масова бійка та один із учасників застосував зброю. За викликом відразу виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Поліцейські встановили, що між невстановленими особами виник спочатку словесний конфлікт, а потім розпочалася бійка, у ході якої поранення отримали двоє молодиків — 20-ти та 26-ти років. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

За їх словами, під час бійки один із чоловіків вихопив предмет, схожий на пістолет, та зробив кілька пострілів. Після цього всі учасники з місця втекли.

Під час огляду правоохоронці вилучили звідти п’ять набоїв до пристрою для відстрілу патронів травматичної дії. Крім того, поліцейські перевірили інформацію про замінування позашляховика, припаркованого поруч. На днищі поліцейські виявили закріплений GPS-навігатор.

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Слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників конфлікту, а також причини та обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, вони вивчають записи із камер відеоспостереження та спілкуються зі свідками події для об’єктивного розслідування цієї події.

Нагадаємо, 12 жовтня у Києві сталась бійка біля метро “Лісова”, яка переросла у стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина постраждала.