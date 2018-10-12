У Києві бійка біля метро "Лісова" переросла в стрілянину: є постраждалі

“Конфлікт виник між двома компаніями нетверезих чоловіків. Спочатку зав’язалася бійка, а потім один із них зробив кілька пострілів, попередньо — із пневматичної зброї. Внаслідок події 34-річного киянина госпіталізували у лікарню із травмою голови від удару пляшкою. Встановлюються всі учасники інциденту”, — йдеться у повідомленні.

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Вночі п'ятниці, 12 жовтня, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова” чути постріли. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та наряди патрульної поліції.

За попередньою інформацією, троє чоловіків відпочивали біля кіоску поряд із входом до станції метро “Лісова”. Тут перебували дві компанії, між якими спочатку виник словесний конфлікт, а потім бійка. При спробі втечі один із учасників зробив кілька пострілів, імовірно, з пневматичної зброї. У результаті бійки 34-річний киянин отримав поранення голови від удару пляшкою. Його доставили до медичного закладу.

Чоловіки втекли з місця події автомобілем “ВАЗ”. Поліція встановлює причини та учасників бійки. Під час спілкування зі свідками, попередньо встановлено, що ініціатором бійки був чоловік, якого доставили в лікарню.

Інформація про подію належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, увечері 30 вересня в Києві невідомий чоловік декілька разів вистрілив у поліцейського, поранивши його у ногу та стегно.



Згодом стало відомо, що злочинці намагались пограбувати приватний будинок на Печерську. Як стало відомо пізніше, зловмисники вдерлися в будинок сім’ї судді та адвоката.