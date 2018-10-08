Збройний інцидент у Києві: військового судитимуть за хуліганство

“Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України „Хуліганство“ стосовно майора ЗСУ”, — йдеться у повідомленні.

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Установлено, що 6 жовтня 2018 року вказаний військовослужбовець відпочивав в кафе у Дарницькому районі столиці разом із двома іншими офіцерами. Близько 04:00 під час конфлікту та бійки із групою цивільних осіб майор ЗСУ застосував проти останніх травматичну зброю, а саме — зареєстрований особистий пістолет травматичної дії “ФОРТ-12”, внаслідок чого травмовано двоє цивільних.



Офіцер ЗСУ затриманий. До суду передано клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.



Стан здоров’я травмованих задовільний, госпіталізації не потребували.



Хід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перебуває на контролі у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Нагадаємо, нічну стрілянину з гранатомета у Києві кваліфікували як хуліганство.