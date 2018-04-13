Нічну стрілянину з гранатомета у Києві кваліфікували як хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Постріл з гранатомету у будівлю "Київміськбуду" в Печерському районі столиці поліція кваліфікувала як "хуліганство". Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.
Всі першочергові слідчі дії на цей момент проведено. Є камери відеонагляду, які могли зафіксувати як зловмисників, так і момент пострілу.
Записи з камер відеонагляду буде долучено до матеріалів кримінального провадження у встановленому законодавстві порядку.
Відповідно до процесуальних керівників за погодженням із прокуратурою поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України ("Хуліганство"). У результаті розслідування і затримання людей, які вчинили це правопорушення, можливо, буде інша правова кваліфікація цієї події, якщо встановлять інші мотиви.
Як повідомляв УНН, Холдингова компанія "Київміськбуд" оприлюднила офіційну позицію щодо нічного інциденту поблизу будівлі центрального відділу продажів компанії. У "Київміськбуді" вважають нічний обстріл проявом нечесної конкурентної боротьби.
Нагадаємо, подія сталася близько 2:00 на вулиці Суворова, постраждалих немає.