Ночную стрельбу из гранатомета в Киеве квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Выстрел из гранатомета в здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как "хулиганство". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Все первоочередные следственные действия в данный момент проведены. Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела.
Записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке.
Согласно процессуальным руководителям по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). В результате расследования и задержания людей, совершивших это правонарушение, возможно, будет другая правовая квалификация этого события, если установят другие мотивы.
Как сообщал УНН, Холдинговая компания "Киевгорстрой" обнародовала официальную позицию относительно ночного инцидента у здания центрального отдела продаж компании. В "Киевгорстрое" считают ночной обстрел проявлением нечестной конкурентной борьбы.
Напомним, происшествие случилось около 2:00 на улице Суворова, пострадавших нет.