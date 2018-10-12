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В Киеве драка возле метро "Лесная" переросла в стрельбу: есть пострадавшие

В Киеве драка возле метро "Лесная" переросла в стрельбу: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 21885 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Столичная полиция устанавливает обстоятельства драки возле станции метро “Лесная”, во время которой прозвучали выстрелы. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Сначала завязалась драка, а потом один из них сделал несколько выстрелов, предварительно — из пневматического оружия. В результате происшествия 34-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой головы от удара бутылкой. Устанавливаются все участники инцидента”, - говорится в сообщении.

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Ночью пятницы, 12 октября, в столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро “Лесная” слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и наряды патрульной полиции.

По предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом с входом на станцию ​​метро “Лесная”. Здесь находились две компании, между которыми первоначально возник словесный конфликт, а затем драка. При попытке побега один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение.

Мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле “ВАЗ”. Полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был человек, которого доставили в больницу.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро.

Впоследствии стало известно, что преступники пытались ограбить частный дом на Печерске. Как стало известно позже, злоумышленники ворвались в дом семьи судьи и адвоката.

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