В Киеве драка возле метро "Лесная" переросла в стрельбу: есть пострадавшие

“Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Сначала завязалась драка, а потом один из них сделал несколько выстрелов, предварительно — из пневматического оружия. В результате происшествия 34-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой головы от удара бутылкой. Устанавливаются все участники инцидента”, - говорится в сообщении.

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Ночью пятницы, 12 октября, в столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро “Лесная” слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи и наряды патрульной полиции.

По предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом с входом на станцию ​​метро “Лесная”. Здесь находились две компании, между которыми первоначально возник словесный конфликт, а затем драка. При попытке побега один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение.

Мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле “ВАЗ”. Полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был человек, которого доставили в больницу.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро.



Впоследствии стало известно, что преступники пытались ограбить частный дом на Печерске. Как стало известно позже, злоумышленники ворвались в дом семьи судьи и адвоката.