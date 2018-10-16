Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в Киеве

“В понедельник, 15 октября, между двумя компаниями на улице Тростянецкой возник конфликт, в результате которого один из правонарушителей причинил двум оппонентам ранения, предположительно, из травматического оружия. На момент приезда правоохранителей на место происшествия находились только пострадавшие, других участников инцидента уже не было”, - говорится в сообщении.

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Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть Дарницкого управления полиции в 16:00. Сообщалось, что рядом с развлекательными заведениями возникла массовая драка и один из участников применил оружие. По вызову сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Полицейские установили, что между неустановленными лицами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ранения получили двое молодых людей — 20-ти и 26-ти лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, впрочем от дальнейшей госпитализации они впоследствии отказались.

По их словам, во время драки один из мужчин выхватил предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов. После этого все участники с места скрылись.

Во время осмотра правоохранители изъяли оттуда пять патронов к устройству для отстрела патронов травматического действия. Кроме того, полицейские проверили информацию о заминировании внедорожника, припаркованного рядом. На днище полицейские обнаружили закрепленный GPS-навигатор.

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Следователями Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве инициировано уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства данного уголовного преступления. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями события для объективного расследования этого события.

Напомним, 12 октября в Киеве произошла драка у метро “Лесная”, которая переросла в стрельбу. В результате инцидента один человек пострадал.