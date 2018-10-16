Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту драки со стрельбой на столичной Дарнице. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“В понедельник, 15 октября, между двумя компаниями на улице Тростянецкой возник конфликт, в результате которого один из правонарушителей причинил двум оппонентам ранения, предположительно, из травматического оружия. На момент приезда правоохранителей на место происшествия находились только пострадавшие, других участников инцидента уже не было”, - говорится в сообщении.
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Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть Дарницкого управления полиции в 16:00. Сообщалось, что рядом с развлекательными заведениями возникла массовая драка и один из участников применил оружие. По вызову сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
Полицейские установили, что между неустановленными лицами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ранения получили двое молодых людей — 20-ти и 26-ти лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, впрочем от дальнейшей госпитализации они впоследствии отказались.
По их словам, во время драки один из мужчин выхватил предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов. После этого все участники с места скрылись.
Во время осмотра правоохранители изъяли оттуда пять патронов к устройству для отстрела патронов травматического действия. Кроме того, полицейские проверили информацию о заминировании внедорожника, припаркованного рядом. На днище полицейские обнаружили закрепленный GPS-навигатор.
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Следователями Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве инициировано уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства данного уголовного преступления. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями события для объективного расследования этого события.
Напомним, 12 октября в Киеве произошла драка у метро “Лесная”, которая переросла в стрельбу. В результате инцидента один человек пострадал.