В Киеве милиция задержала инициатора драки со стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичные правоохранители задержали подозреваемого в избиении двух киевлян и стрельбе в одного из них на Большой Васильковской. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины”, - говорится в сообщении.
30 октября суд избрал ему меру пресечения в виде ночного (с 22.00 до 06.00) домашнего ареста.
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В столичной полиции напомнили, что происшествие произошло 27 октября возле развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева. После совершения правонарушения мужчина скрылся с места происшествия на иномарке. Им оказался 36-летний уроженец Донецка.
Правоохранители установили, что на счету злоумышленника это не первый криминальный эпизод. В январе 2017 года правонарушитель в помещении Оболонского управления полиции нанес телесные повреждения столичному патрульному.
Тогда злоумышленник приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. После избиения милиционера он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В дальнейшем обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения.
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Отметим, что Голосеево входит в тройку наиболее криминогенных районов Киева. При этом столица Украины, согласно данным Numbeo, по состоянию на середину 2018 года по уровню преступности уступает Львову.
Напомним, 16 октября полиция начала уголовное производство по факту драки со стрельбой на столичной Дарнице.