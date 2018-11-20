У Києві судитимуть директора ресторану за вбивство відвідувача

КИЇВ. 20 листопада. УНН. До Оболонського районного суду Києва направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора ресторану у вбивстві відвідувача та пораненні ще однієї особи, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.