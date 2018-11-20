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У Києві судитимуть директора ресторану за вбивство відвідувача

У Києві судитимуть директора ресторану за вбивство відвідувача

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. До Оболонського районного суду Києва направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора ресторану у вбивстві відвідувача та пораненні ще однієї особи, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 60-річного директора ресторану, який відкрив стрілянину по відвідувачам власного розважального закладу”, — розповіли у прокуратурі.

За інформацією прес-служби, наприкінці червня цього року між директором ресторану та двома відвідувачами стався конфлікт, під час якого 60-річний чоловік взяв пістолет та вісім разів вистрілив по двох відвідувачах. Через це, 29-річний мешканець Запоріжжя загинув на місці, а його товариш дістав поранення в груди.

Директору закладу повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, незакінченого замаху на умисне вбивство та у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п.п. 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

У прокуратурі поінформували, що чоловіку загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як раніше інформував УНН, 24 червня в Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного — поранив.

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