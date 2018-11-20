В Киеве будут судить директора ресторана за убийство посетителя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Оболонский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению директора ресторана в убийстве посетителя и ранении еще одного человека, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего директора ресторана, который открыл стрельбу по посетителям собственного развлекательного заведения”, — рассказали в прокуратуре.
По информации пресс-службы, в конце июня этого года между директором ресторана и двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого 60-летний мужчина взял пистолет и восемь раз выстрелил по двум посетителям. Из-за этого, 29-летний житель Запорожья погиб на месте, а его товарищ получил ранение в грудь.
Директору заведения сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, неоконченного покушения на умышленное убийство и незаконное приобретение, ношении и хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п 1, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.
В прокуратуре сообщили, что мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Как ранее информировал УНН, 24 июня в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного — ранил.