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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103282 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107902 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106649 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115892 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101483 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105788 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Труханову из-за карантина

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Труханову из-за карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение по существу апелляционной жалобы на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что до начала судебного заседания защитниками поданы заявления о переносе рассмотрения дела в связи с введением карантинных мероприятий и невозможностью их участия в этом судебном заседании.

"По результатам рассмотрения представленных заявлений суд отложил судебное разбирательство на 14:00 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила стадию рассмотрения ходатайств, заявлений и жалоб по делу о рассмотрении жалобы на приговор Труханову.

Как сообщалось, руководитель САП подал апелляционную жалобу на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

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