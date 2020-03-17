Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Труханову из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение по существу апелляционной жалобы на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что до начала судебного заседания защитниками поданы заявления о переносе рассмотрения дела в связи с введением карантинных мероприятий и невозможностью их участия в этом судебном заседании.
"По результатам рассмотрения представленных заявлений суд отложил судебное разбирательство на 14:00 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила стадию рассмотрения ходатайств, заявлений и жалоб по делу о рассмотрении жалобы на приговор Труханову.
Как сообщалось, руководитель САП подал апелляционную жалобу на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".
Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".