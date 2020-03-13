Суд розгляне по суті скаргу на вирок Труханову 17 березня

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 17 березня розпочне розгляд по суті апеляційної скарги на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”, передає кореспондент УНН.

“Стадія розгляду клопотань, заяв та скарг закінчена, 17 березня ми розпочинаємо розгляд по суті о 10:00”, — сказав суддя.

Як повідомлялося, керівник САП подав апеляційну скаргу на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

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