Суд відклав розгляд скарги на вирок Труханову через карантин

КИЇВ. 17 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд по суті апеляційної скарги на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.