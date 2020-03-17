Суд відклав розгляд скарги на вирок Труханову через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд по суті апеляційної скарги на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Повідомляється, що до початку судового засідання захисниками подано заяви про перенесення розгляду справи у зв’язку з запровадженням карантинних заходів та неможливістю їх участі у цьому судовому засіданні.
“За результатами розгляду поданих заяв суд відклав судовий розгляд справи на 14:00 6 квітня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила стадію розгляду клопотань, заяв та скарг у справі щодо розгляду скарги на вирок Труханову.
Як повідомлялося, керівник САП подав апеляційну скаргу на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.
Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.