Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы об аресте экс-главы МИД Кожары

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 38817 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 47751 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 62671 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 63351 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 89382 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77017 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101477 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105432 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130612 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130230 просмотра

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Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы об аресте экс-главы МИД Кожары

Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы об аресте экс-главы МИД Кожары

Киев  •  УНН

 • 9701 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы об избрании экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание отложили на 28 апреля, 13:40", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого задержали по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.

Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был найден труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.

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