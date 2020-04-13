Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы об аресте экс-главы МИД Кожары
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы об избрании экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Заседание отложили на 28 апреля, 13:40", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого задержали по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.
Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был найден труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.