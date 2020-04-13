Суд відклав розгляд апеляційної скарги щодо арешту ексголови МЗС Кожари
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги щодо обрання ексміністру закордонних справ Україні Леоніду Кожарі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Засідання відклали на 28 квітня, 13:40",- сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.
Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.