Ексголову МЗС Кожару затримали за підозрою у вбивстві - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві, наразі його везуть в суд для обрання запобіжного заходу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві громадянина. Зараз його доставляють до суду для обраня міри запобіжного заходу", - повідомив заступник голови МВС.
Геращенко нагадав, що в ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням скоєним із нагородної сброі власника дома.
"Кожара та його дружина відпочатку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством. Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу Інтер і прийшли до висновку, що він не міг сам себе застрелити", - додав посадовець.