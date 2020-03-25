Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве, на данный момент его везут в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - сообщил заместитель главы МВД.
Геращенко напомнил, что в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.
"Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - добавил чиновник.