Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве - Геращенко

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве, на данный момент его везут в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.