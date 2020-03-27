Суд взяв під варту ексголову МЗС Кожару
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн, передає кореспондент УНН.
Так, суд застосував до Кожари запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 14 млн 83 тисячі 400 грн до 25 травня.
Як повідомляв УНН, прокуратура наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого затримали за підозрою у вбивстві.
Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.