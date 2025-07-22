Суд в закрытом режиме избирает меру пресечения отцу руководителя детективов НАБУ Магамедрасулову
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения Сентябрю Магамедрасулову. Заседание проходит в закрытом режиме, подозреваемый присутствует.
Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения отцу Руслана Магамедрасулова - Сентябрю Магамедрасулову, передает УНН.
Детали
Суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому Сентябрю Магамедрасулову.
Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении заседания в закрытом режиме.
Подозреваемый присутствует в судебном зале.
СБУ заявляли, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство России, однако его сын не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.
Напомним
В целом сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.
Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.
Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".
По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.