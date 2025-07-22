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Суд у закритому режимі обирає запобіжний батьку керівника детективів НАБУ Магамедрасулову

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Сентябрю Магамедрасулову. Засідання проходить у закритому режимі, підозрюваний присутній.

Суд у закритому режимі обирає запобіжний батьку керівника детективів НАБУ Магамедрасулову

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу батьку Руслана Магамедрасулова - Сентябрю Магамедрасулову, передає УНН.

Деталі

Суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу до підозрюваного Сентября Магамедрасулова.

Також суд задовольнив клопотання прокурора про проведення засідання у закритому режимі.

Підозрюваний присутній у судовій залі.

СБУ заявляли, що батько Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов має громадянство Росії, однак його син не вказав на це під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Нагадаємо

Загалом працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. 

Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. За даними слідства, Магамедрасулов мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком. 

Також був затриманий співробітник Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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