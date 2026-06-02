Суд в США заблокировал попытку администрации Трампа расформировать климатический исследовательский центр

Федеральный суд в США временно запретил реализацию планов администрации Дональда Трампа по реорганизации Национального центра атмосферных исследований (NCAR) — одного из ведущих мировых центров изучения климата и погоды. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Старший окружной судья США Р. Брук Джексон вынес предварительный судебный запрет после иска Университетской корпорации атмосферных исследований (UCAR), которая управляет центром. Иск был подан после того, как Национальный научный фонд объявил о намерении разделить функции NCAR и вывести из-под управления консорциума его суперкомпьютерные мощности в штате Вайоминг.

NCAR является одним из ключевых научных центров США

Основанный в 1960 году центр играет важную роль в исследовании климатических изменений, прогнозировании погодных явлений и подготовке научных кадров. Его разработки используются американскими военными и правительственными структурами.

Среди достижений NCAR — создание климатических моделей, которые помогли прогнозировать последствия глобального потепления, а также исследования таких явлений, как Эль-Ниньо и опасные атмосферные процессы. Судебное решение временно приостанавливает любые шаги по расформированию или передаче части функций центра.

Администрация Трампа ликвидирует ведущий климатологический центр NCAR, который предупреждает о суровых погодных явлениях