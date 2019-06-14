Суд в оккупированном Крыму оштрафовал и отпустил капитана украинского судна

"Признать виновным, … назначить наказание в виде определенной суммы 550 тыс. рублей", - сказала судья, оглашая решение.

Сообщается, что поскольку капитан находился под подпиской о невыезде, то автоматически был отпущен.

Напомним, двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова в ноябре прошлого года выпустили из СИЗО Симферополя, как и капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.