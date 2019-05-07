Омбудсмен: двух задержанных ФСБ РФ в оккупированном Крыму рыбаков освободили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении двух удерживаемых с сентября прошлого года в оккупированном Крыму рыбаков - Руслана Кондратюка и Андрея Морозова, как и их судно. Сейчас они направляются домой в Херсонскую область. Об этом во вторник сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Только что по телефону разговаривала с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - сообщила Денисова.
Омбудсмен напомнила, что рыбаки были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ во время пришвартовывания моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш.
"Сейчас они направляются домой в Херсонскую область к своим родным", - добавила она.
Напомним, двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова в ноябре прошлого года выпустили из СИЗО Симферополя, как и капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.