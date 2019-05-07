Омбудсмен: двох затриманих ФСБ РФ в окупованому Криму рибалок звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила про звільнення двох утримуваних з вересня минулого року в окупованому Криму рибалок - Руслана Кондратюка та Андрія Морозова, які і їхнє судно. Наразі вони прямують додому на Херсонщину. Про це у вівторок повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Щойно телефоном розмовляла з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонські рибаки - Руслан Кондратюк та Андрій Морозов", - повідомила Денісова.
Омбудсмен нагадали, що рибалки були затримані ще у вересні 2018 року прикордонниками ФСБ РФ під час пришвартування моторного човна через поломку мотора на кримському березі озера Сиваш.
"Наразі вони прямують додому на Херсонщину до своїх рідних", - додала вона.
Нагадаємо, двох рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова у листопаді минулого року випустили із СІЗО Сімферополя, як і капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького.