Омбудсмен: двох затриманих ФСБ РФ в окупованому Криму рибалок звільнили

КИЇВ. 7 травня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила про звільнення двох утримуваних з вересня минулого року в окупованому Криму рибалок - Руслана Кондратюка та Андрія Морозова, які і їхнє судно. Наразі вони прямують додому на Херсонщину. Про це у вівторок повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.